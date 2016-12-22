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У Серебренникова появились новые поручители
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У Серебренникова появились новые поручители
Дело Серебренникова, 12:41
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У Серебренникова появились новые поручители
Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов передал суду ходатайство о поручительстве еще 30 деятелей культуры. Среди них — певец Валерий Меладзе, режиссер Марк Захаров
Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На заседании суда, где рассматривается апелляция на домашний арест режиссера Серебренникова, его адвокат представил ходатайство о включении в список поручителей еще 30 человек.

За режиссера, подозреваемого в причастности к хищению госсредств, поручились: Татьяна Тарасова, Владимир Спиваков, Марк Захаров, Алла Демидова, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Валерий Тодоровский, Михаил Фокин, Евгения Симонова, Мария Лошак, Юрий Арабов, Валерий Меладзе, Наталья Водянова, Михаил Ширвиндт, Александр Ширвиндт, Игорь Костолевский, Василий Церетели, Дмитрий Дюжев, Дарья Мороз, Игорь Гордон, Сергей Чонишвили, Игорь Золотовицкий, Александр Сокуров, Дмитрий Харатьян, Гарри Бардин, Оксана Фандера, Андрей Звягинцев, Татьяна Друбич, Леонид Десятников, Александр Балуев, Мария Миронова, Юлия Пересильд, Альбина Джанабаева, Евгений Каменькович, Олег Нестеров, Екатерина Сканави, Алена Бабенко, Полина Осетинская, Фёкла Толстая.

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23 августа адвокат Серебренникова рассказал о том, что поручиться за режиссера захотела целая группа деятелей культуры. Среди них – актриса Чулпан Хаматова, певец Филипп Киркоров, журналисты Иван Ургант и Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин.

Актер Максим Виторган в беседе с РБК выразил надежду, что поручительство может помочь Кириллу Серебренникову. «Построенная система может работать только на разрушение всего вокруг. Я сделал то, что минимально в такой ситуации можно сделать, и мне бы хотелось, чтобы это [поручительство] помогло Кириллу», - сказал он.

Как рассказал РБК Николай Сванидзе, он поручился за Кирилла Серебренникова, поскольку «убежден, что он не собирается никуда убегать и заметать следы». «Он известный человек, и я его знаю. Его вовсе не обязательно арестовывать», — добавил Сванидзе.

Утром 4 сентября открытое письмо в поддержку Серебренникова опубликовал актер Олег Басилашвили. В нем он назвал происходящее вокруг режиссера «фантасмагорией» и предсказал, что дело в его отношении «лопнет как мыльный пузырь».

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа и помещен решением Басманного суда под домашний арест. Режиссер подозревается в причастности к хищению 200 млн руб., которые были выделены в 2011–2014 годах из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также бывший генеральный директор студии Юрий Итин.

Видео: РБК

Авторы: Артем Филипенок, Маргарита Алехина, Илья Немченко.
Теги: поручительство , Кирилл Серебренников
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