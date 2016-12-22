В Кремле не нашли в истории со степенью Мединского повода для перемен

Ситуация вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского не является поводом для системных преобразований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Пресс-секретарь подчеркнул, что окончательного решения по диссертации Мединского не принято.
«В любом случае, скажем так, эта тема не является поводом для каких-то системных преобразований. Имеется система, которая функционирует. Тут вряд ли отдельно взятый случай может являться каким-то триггером», — сказал он.
Песков также не смог ответить на вопрос о том, последует ли отставка министра в случае, если того лишат ученой степени. «Не думаю, что в каких-то нормах прописана увязка этого вопроса. Я сейчас просто не могу ответить на этот вопрос», — заявил он.
Накануне, 2 октября, экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, выступил за лишение его степени доктора исторических наук.
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