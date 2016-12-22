Минздрав передумал наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей

В Минздраве отказались от инициативы вводить штрафы для родителей, которые предпочитают не прививать своих детей от различных заболеваний. Ведомство пришло к выводу, что эффективнее будет начать разъяснительную работу со взрослыми

Вероника Скворцова (Фото: Петр Ковалев / ТАС)

Минздрав решил отказаться от идеи штрафов для родителей, которые считают вакцинацию детей излишней. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей», — сказала она.

Она отметила, что запретительные меры «всегда уступают мерам разъяснительным» и ведомство намерено выстроить разъяснительную коммуникацию с родителями, отказавшимися от прививания своих детей.

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает», — добавила она.

В середине сентября в интервью телеканалу НТВ Скворцова заявила, что Минздрав рассматривает инициативу «изменить» оплату больничных листов для родителей, которые отказались от вакцинации детей. Она подчеркнула, что подобная мера должна применяться в тех случаях, когда отказ от прививок привел к заболеванию ребенка. Она рассказала, что ведомство обсуждает с Фондом социального страхования возможность включить механизмы такой финансовой стимуляции.

Эту идею раскритиковала уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обратила внимание на то, что от неоплаты больничных в итоге будут страдать дети, поскольку они не получат должного ухода.

О финансовых наказаниях за уклонение от медицинских осмотров уже для взрослых в середине июля писал «Коммерсантъ». Издание указывало, что Минздрав разработал документ, который вводил бы санкции для сотрудников, которые уклонились от диспансеризации и профосмотров. За это, уточняла газета, их могли бы обязать платить повышенный тариф ОМС.

Согласно докладу фонда «Здоровье», россияне в 2016 году стали реже приходить в поликлиники: по подсчетам экспертов, число посещений медицинских учреждений сократилось на 47 млн. В Минздраве эту тенденцию объяснили снижением количества «необоснованных» посещений врачей.