ФСБ задержала планировавших взрывы в Московском регионе агентов ИГ

У членов законспирированной ячейки «Исламского государства» изъяты самодельные бомбы большой мощности, а также гранаты и пистолеты

Ноябрь 2016 года (Фото: снимок с видео / Центр общественных связей ФСБ РФ / ТАСС)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании членов управляемой из-за рубежа ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), планировавших устроить теракты в Московском регионе.

«Членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры», — подчеркивается в сообщении ФСБ.

В местах проживания задержанных ФСБ боевиков в ходе обысков обнаружены и изъяты две полностью готовые самодельные бомбы большой мощности, а также гранаты РГД-5, пистолеты Макарова, предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств и средства связи.

Видео: ФСБ

По данным ФСБ, в состав ячейки ИГ входили выходцы с Северного Кавказа, поддерживающие идею создания так называемого Всемирного исламского халифата. Более подробные сведения о задержанных не разглашаются в интересах следствия.

В ФСБ пояснили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205.5 (организация деятельности террористической организации) Уголовного кодекса России.

В июле 2017 года ФСБ сообщала о задержании группы террористов, которые готовили теракты на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге, а 31 августа объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить 1 сентября теракты в Москве в местах массового скопления людей.

В конце июля заместитель генпрокурора Александр Буксман говорил, что за последние полгода силовики выявили 13 терактов, из которых 12 были пресечены на стадии приготовления.​