Бывшая подчиненная Улюкаева дала против него показания в суде

Руководитель департамента Минэкономразвития выступила свидетелем обвинения в суде по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Глава ведомства возражал против покупки «Роснефтью» доли «Башнефти», и это удивило его подчиненных

Начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко дала показания в Замоскворецком суде Москвы по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РБК. Экс-министру вменяется получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение участия корпорации в приватизации компании «Башнефть».

Обсуждать приватизацию «Башнефти» руководство страны начало в феврале 2016 года; вскоре глава Минэкономразвития провел рабочее совещание, где обсуждалось, могут ли госкомпании участвовать в приватизации. Никакого решения принято тогда не было, и Улюкаев не высказывал свою позицию на этот счет, рассказала Тарасенко. Летом министр лично обсуждал на совещании с Сечиным «юридическую природу возможности участия госкомпании в сделке», и пришел к выводу, что «Роснефть» вполне может купить долю «Башнефти».

В начале августа Улюкаев публично заявил, что «Роснефть» — ненадлежащая компания для участия в приватизации «Башнефти», о чем Тарасенко узнала из прессы. «Я была удивлена», — сказала она.

За несколько дней до этого, 29 июля, вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министерству «проработать вопрос» о возможности покупки «Башнефти» другими структурами «с учетом нецелесообразности участия в приватизации компаний, частично или полностью контролируемых государством». «Было бы затруднительно исполнить это поручение, потому что агент сделки (банк ВТБ-капитал) уже давно предложил оптимальный способ продажи», — говорит Тарасенко.

В середине августа министр поручил департаменту, которым руководила Тарасенко, подготовить проект доклада с выводом, что участие «Роснефти» в сделке будет иметь положительный эффект для бюджета. Так, «Роснефть», купив долю «Башнефти» по максимальной цене, должна была увеличить свою капитализацию. А поскольку госкомпания и сама в процессе приватизации, на бюджете ее подорожание в дальнейшем скажется хорошо, пояснила Тарасенко.

Эти утверждения департамент включил в доклад. Но когда после согласований Улюкаеву был представлен проект доклада, он лично вычеркнул соответствующий абзац, уточнила свидетель. Причины такого решения Тарасенко, по ее словам, неизвестны. Тем не менее, в конце сентября по указанию Улюкаева ведомство одобрило сделку, и 12 октября договор был подписан. ​

«Те два важных обстоятельства, которые якобы вычеркнул из вашего доклада министр Улюкаев, — это вы их придумали?» — поинтересовался у свидетельницы сам Улюкаев. ​





​​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года. По данным СКР, он был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти». Деньги передал экс-министру лично глава компании Игорь Сечин в офисе «Роснефти» на Софийской набережной, следовало из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор на первом заседании по существу дела. При этом Сечин действовал «в рамках оперативно-разыскных мероприятий», уточнил гособвинитель. Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%). ​