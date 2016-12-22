Касьянов передумал создавать коалицию с Собчак и Навальным

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов отказался от идеи создать демократическую коалицию с телеведущей Ксенией Собчак, главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Также ПАРНАС не будет выдвигать Собчак на президентские выборы, заявил он РБК.

«Призыв ПАРНАС объединить усилия на выборах и Алексеем Навальным, и Григорием Явлинским проигнорирован, — отметил он. — Инициированная нами коалиционная конструкция участия демократов в предстоящих выборах на этот раз не складывается». В связи с этим партия прекратила рассматривать просьбу Собчак о ее выдвижении на выборы президента в 2018 году, добавил Касьянов.

Источник РБК в штабе Собчак заявил, что телеведущая не просила ПАРНАС о помощи, а напротив, выбирала из нескольких вариантов выдвижения от разных партий. Штаб решил остановиться на варианте выдвижения от «Гражданской инициативы» и отверг предложение ПАРНАС, рассказал он. «[У «Гражданской инициативы»] меньше хейтеров [чем у ПАРНАС], да и договариваться с ними легче», — пояснил собеседник РБК и добавил, что руководство ПАРНАС в ходе переговоров оказалось «тяжелым на подъем».

В среду, 15 ноября, Би-би-си со ссылкой на источники в штабе телеведущей сообщило, что она выдвинется на выборы от партии «Гражданская инициатива». Источники РБК подтвердили эту информацию. Ранее Касьянов обратился к Собчак, Навальному и Явлинскому с призывом вместе принять участие в президентских выборах. Телеведущая поддержала этот призыв.

О своем намерении баллотироваться на пост президента Собчак заявила 14 октября. Она не сообщила, как именно будет выдвигаться на выборы, но источники РБК рассказали, что штаб рассматривает варианты выдвинуться от ПАРНАС, от «Гражданской инициативы» либо попробовать самовыдвижение.

Тогда лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев сообщил РБК, что у него были «предварительные контакты» со штабом Собчак по вопросу выдвижения от их партии. Он уточнил, что телеведущая в настоящее время «выбирает между «Гражданской инициативой» и ПАРНАС». «А я формулирую свои условия», — добавил политик.