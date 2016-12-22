Минюст США включил RT в список иностранных агентов

Компания T & R Productions LLC, которая обслуживала RT America, внесена в список иностранных агентов Минюстом США. Организация размещена в списке иностранных агентов под номером 6485, датой регистрации ее в этом статусе названо 10 ноября.

Ранее сообщалось, что в качестве иностранного агента в США был зарегистрирован и сам канал RT America. По заявлению главреда телеканала Маргариты Симоньян, организация выполнила все требования Минюста США, выбрав «между уголовным делом и регистрацией последнее».

На момент публикации заметки в списке иностранных агентов на сайте ведомства телеканала нет.

В сентябре американские власти направили компаниям, обслуживающим RT America предупреждение о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Главред телеканала Маргарита Симоньян пожаловалась на отток американских граждан из компании, а также пригрозила властям США «ответными мерами». В октябре российский Минюст предупредил о возможности причисления к инагентам американские СМИ и их дочерние проекты — «Радио Свобода», «Голос Америки» и другие. В ноябре Конгресс США одобрил ограничить распространение российского видеоконтента «государственного происхождения». Симоньян назвала срок регистрации телеканала — 13 ноября — «людоедским», однако затем заявила о согласии подчиниться всем требованиям.







