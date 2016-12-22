В Минспорте заявили о двух условиях WADA по восстановлению РУСАДА

Министр спорта Павел Колобков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло два условия, необходимых для восстановления аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Интерфакс». Чиновник назвал одно из них: «безоговорочное признание доклада Макларена», передает «Интерфакс».
Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена в декабре 2016 года пришла к выводу, что в России действовала «государственная система допинга», в рамках которой массово подменялись пробы спортсменов. Комиссия заявила, что занимавший тогда должность министра спорта Виталий Мутко не мог о ней не знать. Махинации с допинг-пробами затронула более тысячи атлетов из России.
По словам Колобкова, с докладом комиссии Макларена «согласиться невозможно, так как там много несоответствий». Он подчеркнул, что Москва оказывает «максимальное содействие» организациям, ведущим расследование использования допинга российскими спортсменами.
Министр также отметил, что он и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков 15–16 ноября будут находиться в Сеуле, где пройдет заседание совета учредителей WADA. На нем будет рассматриваться вопрос о возобновлении аккредитации РУСАДА.
В минувшую пятницу, 10 ноября, в WADA заявили, что обладают, предположительно, базой данных допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории. В ней содержатся данные о тестировании спортсменов в период с января 2012 года по август 2015 года. В агентстве пообещали изучить эту информацию. Этой базой данных также заинтересовались в Следственном комитете. На прошлой неделе в СК заявили, что по результатам собственного расследования не выявили наличие в России «государственной допинговой программы».