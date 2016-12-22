Трамп рассказал о планах Китая ужесточить санкции против КНДР

Во время встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпинем, лидер Китая рассказал своему американскому коллеге о планах усилить давление на Северную Корею. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Глава Китая Си [Цзиньпин] заявил, что он усилит санкции против Северной Кореи. Сказал, что он хочет добиться денуклеаризации. Мы достигли прогресса», — написал Трамп.

Свое заявление Трамп сделал после участия в саммите глав стран АТЭС во вьетнамском Дананге. Туда американский президент прибыл из Пекина, где провел переговоры с Си Цзиньпинем. Во время встречи с китайским лидером Трамп заявил, что верит в потенциальную возможность решить проблему Корейского полуострова и отметил, что отношения США и Китая находятся «на новой стартовой точке».

После переговоров Трам назвал свою встречу с Си Цзиньпинем «продуктивной» в свете обсуждения проблемы КНДР. В то же время, он не конкретизировал, о чем ему удалось договориться с китайским лидером. До этого, Трамп рассказывал о том, что Китай оказывает помощь в оказании экономического давления на Пхеньян.