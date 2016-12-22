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Оппозиция Венесуэлы приостановила диалог с властями
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Оппозиция Венесуэлы приостановила диалог с властями
Общество, 06:37
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Оппозиция Венесуэлы приостановила диалог с властями

Оппозиционное объединение «Круглый стол демократического единства» (MUD) объявило о приостановке подготовке к встрече с властями страны в Доминиканской Республике. Об этом сообщает El Universal.

Как заявили оппозиционеры, они замораживают подготовку к встрече, так как власти Венесуэлы не дали согласия на присутствие латиноамериканских министров иностранных дел. В MUD выразили озабоченность позицией правительства, так как, по словам оппозиционеров, они хотят как можно скорее решить нынешний гуманитарный, экономический и социальный кризис в Венесуэле.

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Противостояние оппозиции и правительства в Венесуэле продолжается с апреля после решения Верховного суда страны наделить президента Николаса Мадуро правом действовать в обход парламента, где 65% мандатов принадлежало оппозиции. Впоследствии, на фоне массовых протестов, суд пересмотрел это решение. Однако столкновения противников и сторонников режима Мадуро не прекратились. В них с апреля по август погибло не менее 100 человек.

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В то же время Мадуро решил ввести новый орган власти — Конституционную ассамблею, и распустить оппозиционный парламент. В середине июля по инициативе главы государства прошел референдум о конституционной реформе, где почти 98% проголосовали за нее. Оппозиция не признала его и провела контрреферендум за досрочные выборы в парламент, где большинство голосов принадлежало уже противникам реформы. 28 июля началась новая волна протестов. В столкновениях с полицией погибли 16 человек.

30 июля прошли выборы в Конституционную Ассамблею, заменившую парламент. Этот орган также наделен правом менять основной закон страны. Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить работу Ассамблеи, однако вместо этого в начале августа надзорное ведомство было окружено войсками, а Ассамблея сняла с должности генпрокурора Луизу Ортегу Диас. Вскоре она была объявлена в розыск. 6 августа часть военных предприняла попытку переворота против Мадуро, но эта акция была подавлена.

В ответ на внутриполитическую ситуацию в Венесуэле против правительства страны ввели санкции США и Канада, а МЕРКОСУР приостановила членство Каракаса в организации.

В октябре в стране прошли выборы губернаторов. В 18 из 23 штатов Венесуэлы возглавили провластные управленцы, в пяти победили представители оппозиции. Затем Мадуро обязал всех губернаторов принести присягу на новой конституции страны. причем это сделали и четверо из пяти оппозиционных глав штатов. Таким образом, оппозицией де-факто была признана новая конституция.

 

Теги: оппозиция , Венесуэла
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