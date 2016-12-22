«Дочка» РЖД назвала дату возобновления продаж билетов в плацкарт

Билеты в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования «дочки» РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК) с отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу 17 ноября, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через электронные каналы продаж: терминалы, официальный сайт ОАО «РЖД» и приложение «РЖД Пассажирам», — говорится в сообщении ФПК. В компании отметили, что указанные сроки соответствуют правилам перевозок и дате вступления в силу приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации тарифов.

В начале ноября компания РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением с 1 января 2018 года. Ограничения коснулись поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, следующих внутри России, за исключением поездов категории «скоростной». В РЖД пояснили, что такая мера связано с отсутствием решений ФАС по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году.

ФАС 10 ноября также предписала РЖД восстановить продажу билетов. Кроме того, антимонопольная служба предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следованиях, провести «помаршрутный учет» расходов, в целом сократить затраты и «повысить качество предоставляемых услуг». В ведомстве также считают, что компании необходимо заключить долгосрочные контракты на покупку новых вагонов.

По информации ФАС, в 2017 году пассажиропоток РЖД снизился на 8,4%, поэтому «говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов невозможно». Ранее РЖД и ФПК запросили у ФАС разрешения на повышение тарифов на 3,9%.