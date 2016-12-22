WSJ узнала о призыве зятя Трампа уволить сотрудников CNN

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с представителями корпорации Time Warner призвал уволить часть сотрудников ее телеканала CNN. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, на встрече с представителем руководства корпорации Гари Гинсбергом Кушнер заявил о необходимости сократить 20% журналистов телеканала из-за того, что они «неверно» освещали выборы президента и ошибались в своих прогнозах в ходе предвыборной гонки.

Официальный представитель Белого дома заявил WSJ, что Кушнер не хотел, чтобы его «комментарий восприняли настолько всерьез». «Он лишь выразил свою точку зрения», — пояснил представитель.

Ранее Трамп неоднократно упрекал CNN в распространении «фальшивых новостей». Американский лидер не только придумывал для телеканала новые эпитеты (в начале июля он предложил заменить слово «фейковый» на «мошеннический»), но и опубликовывал монтированное видео, на котором он «избивает» CNN.

В ряде претензий оказалась статья, в которой утверждалось, что конгресс США ведет расследование в отношении бывшего советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи. Позднее статья была удалена с сайта, а трое сотрудников телеканала уволились после внутреннего расследования причин ее появления.

После сообщения об увольнениях Трамп поинтересовался дальнейшими шагами руководства телеканала. «Как насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? «Фейковые» новости!» — написал тогда американский лидер.