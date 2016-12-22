В США опубликовали еще 13,2 тыс. документов по делу Кеннеди

Национальный архив США (NARA) опубликовал четвертый за год пакет документов, связанных с расследованием дела об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в сообщении на сайте архива.

В пресс-релизе уточняется, что общее число документов, выложенных в свободный доступ в рамках четвертого этапа опубликования, составляет 13 тыс. 213. В сообщении подчеркивается, что большая часть опубликованных 9 ноября дел хотя и предавалась огласке ранее, но лишь в отредактированном виде. «Выпущенные сегодня версии документов были подготовлены незадолго до 26 октября 2017 года и были отправлены с целью их как можно более быстрого распространения», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-релизе, публикация документов проходит в соответствии с законом об архиве Кеннеди от 1992 года. В нем прописаны окончания сроков секретности соответствующих массивов данных по расследованию убийства. В сообщении архива приводится ссылка, по которой можно немедленно загрузить нужные документы.

Документы, которые касаются расследования убийства Кеннеди, были опубликованы 27 октября Национальным архивом США, поскольку истек установленный законом срок секретности. Тогда в свободном доступе были выложены около 3 тыс. документов. До этого в последний раз связанные с делом Кеннеди архивы публиковались 24 июля.

28 октября президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать все оставшиеся документы, чтобы «положить конец теориям заговора», хотя ранее он, по совету исполнительных органов власти, решил приостановить публикацию оставшихся бумаг. Причиной назывался возможный ущерб национальной безопасности и лицам, связанным с расследованием убийства Кенннеди, в случае их деанонимизации.

В ответ на заявление о временной заморозке публикации документов WikiLeaks предложила $100 тыс. за засекреченные документы. Условием выплаты гонорара были сведения о нарушении закона, неэффективности и административных ошибках властей США в ходе расследования. В итоге 31 октября ФБР разрешило публикацию всех документов, хотя и с оговоркой, что имена информаторов бюро все равно будут скрыты.

Президент Джон Фицджеральд Кеннеди был убит бывшим морским пехотинцем Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе. Сам Освальд был убит при странных обстоятельствах при переводе в тюрьму во время расследования. Предполагаемый убийца, до этого два года проживавший в СССР, действовал в одиночку.

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