Сирийская армия официально подтвердила освобождение Абу-Кемаля от ИГ

Сирийская армия официально подтвердила освобождение сирийского города Абу-Кемаль от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Абу-Кемаль оставался последним крупным оплотом ИГ в Сирии, сообщает проправительственное агентство SANA.

«В Абу-Кемале сирийская армия и ее союзники подняли знамя победы над террористами ИГ», — сказано в сообщении. По информации агентства, наступление на боевиков началось рано утром 8 ноября.

Накануне, 8 ноября, информацию о том, что правительственные войска Сирии и их союзники отбили от террористов город Абу-Кемаль, сообщал Reuters со ссылкой на командующего военным альянсом, поддерживающим правительственные силы.

По данным агентства, в освобождении города участвовали союзное Багдаду ополчение «Силы народной мобилизации» и отряды ливанского движения «Хезболла». В этот же день ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на свои источники сообщило об освобождении города.

3 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении авиаударов в провинции Дейр-эз-Зор близ Абу-Кемаля по боевикам «Исламского государства». Кроме того, российские военные запустили по объектам террористов ракеты с подлодки «Колпино».