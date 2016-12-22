Киев переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское

Кабмин Украины переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как сообщает издание, правительство приняло такое решение вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское, поскольку в этих названиях «использована фамилия Феликса Дзержинского». По мнению украинского кабмина, такие названия содержат в себе символику коммунистического режима.

Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В рамках декоммунизации на территории страны демонтировали более 2 тыс. памятников, включая 1320 — Ленину. Также были переименованы 32 города и 955 населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц, которые носили имена государственных советских деятелей.

30 октября командование высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложило сменить цвет беретов десантников с голубого на бордовый. По мнению украинских военнослужащих, бордовый цвет символизирует «кровь, пролитую в боях за Украину».