В Москве арестован совладелец обанкротившегося Геленджик-банка

Тверской районный суд Москвы арестовал совладельца обанкротившегося Геленджик-банка Олега Слыщенко до 5 января, сообщили РБК в суде. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4. ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Центробанк отозвал лицензию у Геленджик-банка в июле 2015 года. Решение регулятор мотивировал тем, что руководство банка неадекватно оценивало риски и нарушало ограничения на отдельные банковские операции, притом что качество активов банка было неудовлетворительным. В сентябре банк был признан банкротом.

В конце мая этого года Агентство по страхованию вкладов подало в краснодарский арбитраж иск на бывших руководителей Геленджик-банка, требуя взыскать с них 188,7 млн руб., передавал РБК Кубань. В АСВ заявили, что руководство — Дмитрий Горев, Валентин Ржевский и Дмитрий Рутовский — отчуждало без оплаты ликвидные ценные бумаги, а также выдавало кредиты компаниям, не ведущим никакой деятельности. 22 сентября АСВ выставило имущество банка на торги, будут выставлены шесть лотов, их начальная стоимость оценивается в 141,7 млн руб.

Временная администрация заявила, что обнаружила признаки вывода активов банка прошлым руководством. 199,2 млн руб. были выданы «организациям, обладающим признаками технических компаний», а со счетов банка были выведены облигации на сумму 181,2 млн руб.