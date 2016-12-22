В «Роснефти» пообещали ответить на вызов Сечина в суд после повестки

Решение суда вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина в суд по делу Улюкаева в компании прокомментируют только после получения повестки. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.
«Получим повестку — будем говорить», — заявил Леонтьев журналистам.
Ходатайство о вызове руководителя «Роснефти» в суд подал прокурор по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Замоскворецкий суд это ходатайство удовлетворил. Защитники Улюкаева также поддержали это решение.
Игорь Сечин лично принимал участие в операции по задержанию Улюкаева в ноябре 2016 года. Глава «Роснефти» пригласил министра на встречу в офис компании, где ему была передана сумка, в которой находились помеченные следователями купюры. Сами деньги в объеме $2 млн были продемонстрированы в суде на заседании 8 ноября.
В августе 2017 года стало известно, что Сечин был включен обвинением в список свидетелей по делу. Тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил РБК, что Сечин готов прийти в суд, если судья подстроится под его плотный график.