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США закончили размещение противоракет наземного базирования на Аляске
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США закончили размещение противоракет наземного базирования на Аляске
Политика, 06:50
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США закончили размещение противоракет наземного базирования на Аляске

В американском штате Аляска размещена последняя ракета наземного базирования системы ПРО. Об этом сообщает профильное американское издание Defense News со ссылкой на Агентство противоракетной обороны (MDA).

«MDA и Boeing (Boeing Defense, Space & Security — подразделение компании Boeing, отвечающее за продукцию в оборонной сфере, — прим. РБК) установили 2 ноября 44-й перехватчик в шахту противоракетного комплексе в Форте Грили» — заявили в ведомстве. Всего было размещено 44 ракеты-перехватчика. Они будут введены в строй к концу 2017 года. Как отмечает издание, ракеты предназначены для защиты от возможных угроз со стороны Северной Кореи и Ирана.

Defense News отмечает, что Министерство обороны США планирует увеличить число ракет-перехватчиков системы ПРО с 44 до 64. Для этих целей, Пентагон предложил увеличить финансирование противоракетной обороны на $136 млн в 2017 финансовом году.

В октябре представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что к 2022 году число американских противоракет США превысит 1 тыс. единиц. Представитель российского оборонного ведомства предположил, что в дальнейшем их количество может превысить число боевых блоков на российских межконтинентальных ракетах. Емельянов также рассказал, что на данный момент министерство обороны США разместило 60 противоракет в Европе, и 150 — развернуто в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО. Представитель российского оборонного ведомства отметил, что у США есть 30 противоракет GBI, 130 типа «Стандарт-3», а также Пентагон располагают 150 противоракетными комплексами.

Емельянов сообщал, что США занимаются разработкой комплексов мгновенного глобального удара. Несмотря на то, что они неядерные, комплексы будут способны решать те же задачи, что и «стратегическое ядерные силы», пояснил представитель российского Минобороны.

Теги: США , Аляска , система ПРО
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