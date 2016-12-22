Минкомсвязи внесло в кабмин проект постановления по «пакету Яровой»

Минкомсвязи внесло на рассмотрение правительства проект постановления об изменении сроков хранения данных по «пакету Яровой», передает «Интерфакс». Как заявил глава ведомства Николай Никифоров, эти изменения помогут сократить расходы операторов связи.

По его словам, правительство рассмотрит проект после прохождения «определенных процедур». «Там определены объемы, смысл такой, что проект постановление подразумевает, что с 2018 года сроки объема хранения трафика — один месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», — рассказал министр.

О планах Минкомсвязи подготовить постановление, ограничивающее на первом этапе время хранения информации, передаваемой по различным каналам связи, стало известно в октябре. Тогда Никифоров уточнил, что в этом случае затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как это оценивалось самими операторами. До этого обсуждалась возможная отсрочка его введения в действие до 2023 года, однако это предложение не было поддержано в Минкомсвязи.

Под «пакетом Яровой» подразумевается список изменений в законодательство, которые, по словам их разработчика, депутата Госдумы Ирины Яровой, носят антитеррористический характер. Пакет поправок был подписан президентом в июле 2016 года. «Большая четверка» сотовых операторов (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2) просила законодателей отказаться от принятия поправок, указывая на высокую стоимость его технической стороны. Затраты на реализацию они оценили в 2,2 трлн руб.