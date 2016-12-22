Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,59 EUR Нал. 68,48 67,79 USD Бирж. 58,92 -0,16 EUR Бирж. 68,22 -0,38 USD ЦБ. 58,46 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6980,00 +31,92 ММВБ 2146,45 +3,14% РТС 1147,85 +3,47% Brent 63,89 -0,34% DJIA 23582,85 +0,15% Nasdaq 6789,68 +0,05% FTSE 7544,57 -0,23%
Минкомсвязи внесло в кабмин проект постановления по «пакету Яровой»
Лента новостей
Суд арестовал отвечавшего за капремонт в Москве чиновника 17:42, Общество Олимпийскую чемпионку Рио дисквалифицировали на четыре года за допинг 17:42, Спорт Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции до 2,7% в России 17:35, Экономика Трампа не пригласили на Парижский саммит по вопросам климата 17:27, Политика Минтранс придумал наказание для чартеров за частые задержки рейсов 17:23, Общество СК по итогам акции 5 ноября в Москве завел дело о призывах к терроризму 17:16, Общество Валлийского экс-министра нашли мертвым после скандала с участием женщин 17:13, Общество Земля Санникова: как Арктика меняет людей и учит выживать при −50°C 17:08, Autonews и Cordiant Минкомсвязи внесло в кабмин проект постановления по «пакету Яровой» 17:00, Политика В Великобритании арестовали экс-владельца компании-должника Сбербанка 16:50, Бизнес Коломойский подал иск к Нацбанку Украины о защите деловой репутации 16:36, Общество Криптовалюты напомнили Чубайсу о 1980-х годах 16:29, Финансы Рынок акций показал самый мощный дневной рост с 2015 года 16:26, Деньги В Киеве возбудили уголовное дело из-за залитого цементом Вечного огня 16:20, Общество Путин определил сроки отказа от денег дольщиков в строительстве 16:11, Общество СМИ узнали о заморозке счетов чиновников в Саудовской Аравии 16:03, Бизнес Начальник Генштаба назвал «решающей» роль советников из России в Сирии 16:00, Политика Гибель задержанного при пожаре в столичном ОВД расследуют как убийство 15:57, Общество Министр торговли США продаст долю в связанной с «Сибуром» компании 15:54, Бизнес В Шотландии эвакуировали здание парламента 15:48, Общество В Генштабе заявили о создании самодостаточной группировки войск в Крыму 15:33, Политика Сурков рассказал о «кризисе лицемерия» и появлении Царя Запада 15:33, Политика Россия отчиталась об уничтожении 50 тыс. боевиков в Сирии за два года 15:24, Политика Главу банка в Северной Осетии арестовали за незаконное обналичивание 15:20, Общество Певец Стас Михайлов отзовет поданный в ЕСПЧ из-за кинопародии иск 15:09, Общество Табачную фабрику в Моршанске заподозрили в неуплате 1,5 млрд руб. налогов 15:06, Общество Путин поручил уйти от долевого строительства за три года 14:59, Недвижимость Высота закрытой свалки в подмосковной Балашихе достигнет 70 метров 14:54, Общество
Минкомсвязи внесло в кабмин проект постановления по «пакету Яровой»
«Закон Яровой», 17:00
0
Минкомсвязи внесло в кабмин проект постановления по «пакету Яровой»

Минкомсвязи внесло на рассмотрение правительства проект постановления об изменении сроков хранения данных по «пакету Яровой», передает «Интерфакс». Как заявил глава ведомства Николай Никифоров, эти изменения помогут сократить расходы операторов связи.

По его словам, правительство рассмотрит проект после прохождения «определенных процедур». «Там определены объемы, смысл такой, что проект постановление подразумевает, что с 2018 года сроки объема хранения трафика — один месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», — рассказал министр.

О планах Минкомсвязи подготовить постановление, ограничивающее на первом этапе время хранения информации, передаваемой по различным каналам связи, стало известно в октябре. Тогда Никифоров уточнил, что в этом случае затраты операторов составят «в среднем» десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как это оценивалось самими операторами. До этого обсуждалась возможная отсрочка его введения в действие до 2023 года, однако это предложение не было поддержано в Минкомсвязи.

Под «пакетом Яровой» подразумевается список изменений в законодательство, которые, по словам их разработчика, депутата Госдумы Ирины Яровой, носят антитеррористический характер. Пакет поправок был подписан президентом в июле 2016 года. «Большая четверка» сотовых операторов (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2) просила законодателей отказаться от принятия поправок, указывая на высокую стоимость его технической стороны. Затраты на реализацию они оценили в 2,2 трлн руб.

Теги: Минкомсвязи , «пакет Яровой»
Главное
Сурков рассказал о «кризисе лицемерия» и появлении Царя Запада Политика
Материалы по теме
Минкомсвязь предложила урезать сроки хранения данных по «пакету Яровой» Политика
Производитель средств «прослушки» презентовал решения под «закон Яровой» Технологии и медиа
«Закон Яровой» предложили отсрочить из-за программы «Цифровая экономика» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку