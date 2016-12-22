В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали спорткомплекс «Олимпийский»

В Москве проводится эвакуация из спортивного комплекса (СК) «Олимпийский» из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом РБК сообщили в справочной службе СК.

«В «Олимпийский» поступил звонок о минировании. Эвакуация еще не закончилась», — отметил собеседник РБК.

Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что из здания было выведено около двух тысяч человек.

Волна анонимных сообщений о минировании различных зданий идет в российских городах с 11 сентября. Массовые эвакуации посетителей и сотрудников проводились в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах, школах, университетах, кинотеатрах. В ходе проверок взрывные устройства обнаружены не были.

Так, в воскресенье, 5 ноября, в Москве из-за угроз взрывов эвакуировали Большой театр, ГУМ, а также несколько крупных торговых центров и кинотеатров.

По факту ложных сообщений о взрывных устройствах ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как утверждал в начале октября глава ФСБ Александр Бортников, в «телефонном терроризме» подозреваются четверо россиян, находящихся за границей.



26 октября, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, рассказал, что за полгода в России за ложные сообщения о минировании были осуждены 350 человек.