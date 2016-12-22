Суд в Париже оставил Павленского под стражей

Апелляционный суд в Париже оставил под стражей российского художника Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину, задержанных после поджога Банка Франции. Об этом сообщает RFI.

Как сообщила адвокат обвиняемых Доминик Бейретер Минков, это решение будет обжаловано в кассационном суде. По ее словам, апелляционный суд аргументировал свое решение тем, что Павленский и Шалыгина могут вновь поджечь здание банка. Дело рассматривалось за закрытыми дверями, обвиняемые также присутствовали на заседании суда.

Видео: Радио Свобода

Павленскому 19 октября предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом. Ранее сообщалось, что с Павленского сняли арест для перевода в психиатрический диспансер.

Художник поджег Банк Франции, облив его горючей жидкостью. После этого Павленского и Шалыгину задержали. По словам самого художника, парижская акция должна привести к «революционному пожару» во всем мире и к «освобождению России». Банк Франции пообещал подать жалобу на Павленского за порчу имущества.