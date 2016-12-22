СМИ узнали реальную причину отставки министра обороны Великобритании

Экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел с поста не по причине «неподобающего поведения», а из-за интриг в правительстве. Он планировал добиться увольнения лидера Палаты общин, но получил «упреждающий удар»

Майкл Фэллон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку из-за интриг против своих коллег в правительстве. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их словам, Фэллон планировал убрать из правительства политиков, которые выступают за выход страны из Европейского союза. Фэллон считал, что они могли «устроить саботаж» при рассмотрении парламентом итогового соглашения по Brexit.

По данным газеты, в число «нежелательных» политиков попала и лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Позднее она узнала об этом и, по словам источников, решила нанести «упреждающий удар». Собеседники газеты отметили, что таким образом Лидсом пыталась защитить себя от увольнения. Она встретилась с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 31 октября и предоставила ей досье на Фэллона, в котором описывались ее претензии к министру обороны. Теперь, по словам источников, Лидсом сохранила свой пост и стала «неприступной», так как выступила в качестве осведомителя Даунинг-стрит.

Фэллон ушел в отставку с поста министра обороны на следующий день после встречи Лидсом и Мэй, 1 ноября. Об этом он уведомил премьер-министра письмом. В нем он писал, что он принял решение покинуть пост из-за «неподобающего поведения».

«В последние дни появилось несколько обвинений в адрес парламентариев, в том числе касающихся и моего поведения в прошлом. Многие из них были ложными, но я согласен с тем, что в прошлом я вел себя ниже того уровня, который требуется для Вооруженных сил страны, которые я имею честь представлять», — писал Фэллон. Он не уточнил, о каком именно поступке шла речь. В ответ Мэй заявила, что ценит его «серьезный подход» и поблагодарила за службу.

Вместе с тем, Фэллон ранее уже извинялся за инцидент 15-летней давности. Об этом писала The Guardian. Извинения экс-министра обороны последовали после того, как британская журналистка Джулиа Хартли-Брюер сообщила, что Фэллон положил ей руку на колено. Фэллон возглавлял министерство обороны Великобритании с 2014 года. Новым главой британского оборонного ведомства стал ранее занимавший пост главного партийного парламентского организатора Гэвин Уильямсон.