Армия Израиля остановила попытку прорыва друзов через границу с Сирией

Группа племени друзов, проживающих в Израиле, попыталась прорваться через границу с Сирией для помощи своим соплеменникам, которые подверглись атаке боевиков в деревне Хадер. Израильская армия остановила их, пообещав защитить сирийский населенный пункт, сообщает Times of Israel.

Деревня Хадер в районе Голанских высот подверглась атаке боевиков утром в пятницу, 3 ноября. Джихадист-смертник при самоподрыве убил девять местных жителей. Кроме того, в деревне прошли столкновения ополчения с наступающими исламистами. Власти Сирии обвинили Тель-Авив в поддержке боевиков, атакующих деревню. Узнав о ситуации, члены друзской общины решили отправиться в Сирию для помощи жителям деревни Хадер.

Группа друзов с флагами собралась возле линии, разделяющей Израиль и Сирию. Армия Израиля выпустила предупреждение, в котором указывалось, что попытка прорыва является «серьезным преступлением и угрожает их жизни».

Несмотря на предупреждение, около десяти человек направились к границе, однако военные их остановили. После инцидента глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат встретился с руководством друзской общины в Израиле. Стороны договорились, что Израильская армия защитит сирийскую деревню от атак боевиков. Заявление в связи со случившимся выпустил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы будем защищать наши границы, нашу южную границу и нашу северную границу. Мы с дружелюбием относимся к нашим братьям, друзам», — заявил израильский лидер.

Для обеспечения безопасности границы в район Голанских высот были направлены дополнительные силы армии. Дороги в этом районе были перекрыты, чтобы избежать новых попыток прорыва.

Армия Израиля в своем Twitter заявила, что военные «координируют защиту Хадера с лидерами друзской общины».

«ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля. — РБК) готовы помочь жителям деревни и предотвратить ущерб или оккупацию Хадара исходя из обязательств по отношению к друзскому населению», — говорится в заявлении израильской армии. Пресс-служба ЦАХАЛа особо отметила, что все обвинения в том, что Израиль оказывает помощь джихадистам, безосновательны.

Как утверждает Times of Israel, этот случай стал исключением, поскольку обычно Израиль старается не вмешиваться в боевые действия на территории Сирии. В то же время израильские ВВС неоднократно наносили авиаудары по территории Сирии под предлогом противодействия боевикам шиитской группировки «Хезболла». Так, в апреле ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов в районе аэропорта Дамаска по объектам, которые использовались группировкой. Власти страны заявили, что таким образом оказывается противодействие контрабанде оружия боевиками-шиитами.

Кроме того, авиаудары наносятся в ответ на обстрелы, предпринятые с территории Израиля. В середине октября израильские самолеты разбомбили батарею ПВО под Дамаском после обстрела самолетов Израиля, совершавших разведывательный полет.

Накануне, 2 ноября, ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам в промышленной зоне в пригороде города Хомс. Израильские СМИ сообщили, что целью удара стали склады с оружием.