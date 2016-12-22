Google прокомментировал исключение из выдачи новостей СМИ «фабрики медиа»

Google не показывает заметки агентства ФАН в собственном агрегаторе новостей, однако материалы по-прежнему доступны через поиск. Так пресс-служба Google прокомментировала РБК отсутствие ФАН и других СМИ «фабрики медиа» в Google.News.

«Источники «Google.Новостей» обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче «Google.Новостей», однако его по-прежнему можно найти в «Google.Поиске», — сообщили в пресс-службе.

С чем связано отсутствие ФАН в выдаче сервиса и планирует ли компания вернуть контент агентства, представитель Google не уточнил.

О том, что агентство ФАН исчезло из агрегатора новостей Google, стало известно 2 ноября. В самом агентстве это назвали актом «политической цензуры» и предупредили, что редакция намерена подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу и иск в суд, чтобы заставить Google восстановить трансляцию новостей агентства через Google.News.

Озабоченность исчезновением новостей российского агентства из агрегатора Google высказали в Госдуме. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что произошедшее является «опасным прецедентом превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент».

Агентство ФАН согласно расследованию РБК — это главное СМИ внутри «фабрики медиа», которая объединяет 16 порталов, связанных общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. По данным РБК, «фабрика медиа» выросла из так называемой «фабрики троллей» и Агентства интернет-исследований, которое США обвиняют во вмешательстве в процесс президентских выборов в 2016 году и распространении фейковых новостей. 2 ноября спецкомитет конгресса США провел слушания по вопросу о вмешательстве России в выборы, в которых приняли участие представители Facebook, Twitter и Google. Представители компаний рассказали о применении для влияния на общественное мнение в США фейковых аккаунтов, политической рекламы и замаскированной агитации.

Помимо ФАН из выдачи «Google.Новости» исчезли и другие порталы, которые были упомянуты в расследовании РБК.