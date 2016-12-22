Акционеры ЮКОСа прекратили в Бельгии судебные споры с Россией

Бывшие акционеры ЮКОСа объявили о прекращении судебных разбирательств по исполнению решений Гаагского арбитража в Бельгии, ​которые они инициировали в июне 2015 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного центра правовой защиты, поступившем в РБК.



«Это означает, что все аресты с имущества Российской Федерации в Бельгии будут окончательно сняты», — отмечается в сообщении.

Решение о том, чтобы снять арест с российских активов, было принято судом Брюсселя в июне 2017 года, но бывшие акционеры отказались исполнять его решение и подали апелляцию. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», — говорится в сообщении центра правовой защиты.

В результате «все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены».

В июне суд первой инстанции Бельгии освободил от ареста в том числе здания государственных информагентств ТАСС и «РИА Новости» и банковские счета, которые использовались для оплаты аренды жилья российских дипломатов.

В июле 2014 года Арбитражный суд в Гааге вынес решение, по которому Россия обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд за передачу компании государству, которую суд признал незаконной. Россия отказалась выполнять это решение. Свой отказ она объяснила тем, что не ратифицировала Договор к Энергетической хартии 1991 года. После этого бывшие акционеры ЮКОСа начали принудительное истребование российских активов за границей.

В июне 2015 года в Бельгии суд первой инстанции выдал разрешение на исполнение вердикта Гаагского суда, после чего по поручению экс-акционеров приставы приступили к описанию российского имущества в Бельгии общей стоимостью €1,6 млрд. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги по ходатайству России отменил решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, но те обжаловали решение в местном апелляционном суде.

В начале октября 2017 года сообщалось, что бывшие акционеры ЮКОСа отозвали все иски против России в судах Франции. В компании GML, которая представляет интересы бывших акционеров ЮКОСа, пояснили, что «добиваться принудительного исполнения арбитражных решений во Франции экономически неэффективно».