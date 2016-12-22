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Сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке
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Сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке
Политика, 02:33
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Сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке

Сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек, сообщает телеканал ABC на своей странице в Twitter.

«ФБР больше не разыскивает человека, которого ранее объявило в розыск: Мы нашли его», — говорится в сообщении.

О розыске второго человека, который может быть причастен к теракту, ФБР объявило за час до того, как его нашли. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен мужчина по имени Мухаммадзоир Кадиров. По данным ФБР, 33-летний мужчина является уроженцем Узбекистана.

Теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест стрит, после чего столкнулся со школьным автобусом на углу Чеймберс стрит. В результате случившегося погибли восемь человек, еще десятки пострадали. При себе у мужчины было пневматическое и пейнтбольное оружие.

В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Полицейские выстрелили в водителя пикапа, после чего его задержали, им оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. В автомобиле он оставил записку, в которой написал, что совершил теракт во имя запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Саипов проживал в США с 2010 года. По информации Santa Monica Observer, он выиграл вид на жительство (грин-карту). В связи с этим американский президент Дональд Трамп призвал отменить лотерею грин-карт, которую запустили в 1990 году. В рамках программы ежегодно разыгрываются 50 тыс. грин-карт. 

Теги: теракт , ФБР , Нью-Йорк
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