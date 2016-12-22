Погранслужба Украины усилила контроль на границе с Россией

Погранслужба Украины усилила контроль на границах страны, в первую очередь с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такое поручение Погранслужба получила от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Усиленные меры безопасности были приняты из-за «тенденции к обострению террористических рисков и угроз» со стороны лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию на Украине.

Служба пообещала усилить контроль на всех пограничных пунктах пропуска, «в первую очередь на украинско-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска». Пограничники также введут дополнительные меры контроля для иностранцев, прибывающих на Украину. Для этого Погранслужба будет использовать технические средства контроля и служебных собак.

В случае выявления подозрительных лиц пограничники будут проводить личные досмотры вместе с представителями Государственной фискальной службы. Также сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут при необходимости проводить досмотры всех автомобилей, на которых подозрительные лица въезжают на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября поручил внести Россию в список стран «миграционного риска». Он также обязал правительство запустить с января 2018 года систему трехэтапной биометрической верификации иностранцев. К 1 октября правительство и СНБО должны были обеспечить комплекс мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации».

С предложением ввести биометрический контроль для въезжающих на Украину россиян в июне выступил секретарь СНБО Александр Турчинов. В ответ МИД России назвал инициативу Киева «линией на разрыв отношений» с Москвой. В МИД также посчитали планы ввести биометрический контроль попыткой «отгородиться новой Берлинской стеной».

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ведомство обдумает ответные меры в адрес Украины. Вместе с тем, в Госдуме и Совете Федерации заявили, что не стоит отвечать Киеву «зеркальными мерами».