Медведев уволил начальника дамбы Петербурга из-за утраты доверия

Председатель правительства Дмитрий Медведев уволил гендиректора ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Министерства строительства и ЖКХ» Владимира Щекачихина из-за утраты доверия. Распоряжение Медведева опубликовано 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, оно датировано 30 октября.

Щекачихин был директором казенного предприятия с ноября 2006 года, на сайте КЗС указано, что он руководил «основным этапом завершения строительства» защитных сооружений. Щекачихин награжден знаком «Почетный строитель России» и имеет звание заслуженного строителя. В составе комплекса защитных сооружений — 11 дамб.

В прошлом году Счетная палата провела проверку КЗС и выявила нарушения при ремонте стенок дамбы. Предприятие не предоставило проектную и сметную документацию, что необходимо для получения субсидии. Также Счетная палата нашла нарушения в госконтракте, заключенном КЗС с ООО «Эгле» на реконструкцию соборного комплекса трех святителей Спасо-Елеазаровского монастыря в Псковской области, но работы по некоторым объектам не были завершены в срок. Также аудиторы не смогли подтвердить, что другие работы на территории соборного комплекса, которые КЗС принял, были выполнены.

Счетная палата по итогам проверки обратилась в Генпрокуратуру.

РБК Петербург пишет, что в прошлом году КЗС заплатил за добровольное медицинское страхование 4,91 млн руб. за счет государственной субсидии — на это также обратили внимание в Счетной палате. Другая претензия касалась нарушений при перечислении субсидий на содержание предприятия на сумму 340 млн руб. Также в 2016 году Щекачихину выплатили премию и надбавку к зарплате в 2,3 млн руб., эти деньги были выделены из субсидии на содержание КЗС.