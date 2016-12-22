СМИ сообщили о вылете Пучдемона из Брюсселя в Барселону

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вылетает из Брюсселя в Барселону. Об этом сообщил пассажир самолета авиакомпании Vueling, пишет La Vanguardia.
По его словам, Пучдемон сел в самолет, который приземлится в барселонском аэропорту Эль-Прат в 23:30 по местному времени (01:30 мск).
Высший суд Испании вызвал бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона дать показания в связи с обвинениями в восстании и подстрекательству к мятежу, сообщает Reuters.
Как отмечается в сообщении, также на слушания вызваны 13 человек, которые занимали посты в каталонском правительстве. Они все должны явится в суд в четверг, 2 ноября.
В понедельник, 30 октября, генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что власти подадут два иска против бывших представителей каталонских властей обвинению в подстрекательстве к бунту, мятежу и растрате.
В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о смещении с поста главы Каталонии Карлеса Пучдемона, роспуске парламента региона, и объявил досрочные парламентские выборы. Новым главой Каталонии стала вице-премьер страны Сорайе Саэнс де Сантамария. Пучдемон должен покинуть свой пост. В случае его отказа ему будут предъявлены обвинения в узурпации власти.
В свою очередь Пучдемон отказался уходить со своего поста. По его словам, сместить его может только региональный парламент, который и избрал его главой. В понедельник, 30 октября, стало известно, что бывший глава Каталонии покинул Испанию и приехал в Брюссель, где он собирается сформировать «правительство в изгнании», сообщало Bloomberg. Во вторник, 31 октября, Пучдемон заявил, что не пытается уйти от испанского правосудия и в Бельгии просить политическое убежище не намерен.