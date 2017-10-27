Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии

Премьер Испании объявил об отставке правительства Каталонии и роспуске регионального парламента. Решение принято после экстренного заседания кабинета министров на фоне принятия в регионе декларации о независимости

Мариано Рахой (Фото: Paul White / AP)

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что принял решение уволить главу женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и все правительство и распустить парламент региона, сообщает Reuters. Выборы в новый парламент Каталонии назначены на 21 декабря. ​

«Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы», — сказал Рахой ​в ходе телевизионного обращения из своей резиденции во дворце Монклоа.

Заявление Рахоя последовало после состоявшегося экстренного заседания кабинета министров. Оно было созвано после того, как каталонский парламент в пятницу проголосовал за независимость региона.

Ранее в ответ на голосование парламента Каталонии сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод региона под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.

Сразу после принятия декларации о независимости Каталонии Рахой пообещал восстановить законность в регионе. «Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», — написал он на своей странице в сети Twitter.

Решение властей Испании о роспуске правительства Каталонии и регионального парламента происходит, когда тысячи людей в регионе празднуют на улицах принятие декларации о независимости.