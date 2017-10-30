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Мадрид заявил о подаче исков против Пучдемона и каталонских депутатов
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Мадрид заявил о подаче исков против Пучдемона и каталонских депутатов
Каталония хочет независимости, 30 окт 2017, 15:16
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Мадрид заявил о подаче исков против Пучдемона и каталонских депутатов
Испанские власти подадут иски против президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других представителей правительства, а также против спикера парламента автономии. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту, мятежу и растрате госсредств
Карлес Пучдемон (Фото: Manu Fernandez / AP)

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что власти готовятся подать два иска по обвинению в подстрекательстве к бунту, мятежу и растрате госсредств против руководства Каталонии, сообщает El Pais.

Согласно данным газеты, в Национальном суде перед испанскими властями ответят президент Каталонии Карлес Пучдемон, вице-президент Уриол Жункерас и другие представители правительства, в Верховном суде — лидер парламентского объединения за независимость Junts pel Sí Луис Короминас, спикер парламента Карме Форкадель и др.

Запрос о начале судебного процесса направится на рассмотрение судьи, уточняет Reuters. Как отмечает El Pais, будет поданы два иска — в Верховный суд (рассматривает дела, касающиеся конституционных вопросов) и в Национальный суд.

Фото: Yves Herman / Reuters

По второму иску, поданному в Национальный суд, ответчиками будут представители правительства Каталонии, которые продолжили исполнять полномочия после их официального отстранения от дел. В Верховном суде ответчиками будут представители парламента Каталонии, которые способствовали проведению голосования по декларации о независимости.

Генпрокурор призвал к превентивным мерам в отношении представителей каталонских властей ввиду «серьезности предъявленных фактов». При этом он не уточнил, идет ли речь об арестах или задержаниях.

Референдум о независимости Каталонии прошел в регионе 1 октября. На выборы пришли 43% избирателей, 90% из которых поддержали отделение. Голосование было признано испанскими властями и Верховным судом незаконным.

На основании итогов референдума 27 октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, была основана Каталонская республика в качестве независимого государства. Резолюцию поддержали 70 из 135 депутатов.

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Реакция Мадрида на провозглашение независимости была незамедлительной: в тот же день власти прибегли к 155-ой статье​ Конституции, Пучдемон был отправлен в отставку, а региональные правительство и парламент были распущены. 28 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил на формальную должность главы Каталонии вице-премьера Сорайю Саенс де Сантамарию.

Тем не менее Пучдемон и правительство Каталонии проигнорировали решение Мадрида — президент Каталонии призвал к «демократическому сопротивлению» прямому управлению со стороны испанских властей.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Мадрид , Испания , Каталония , иск , Карлес Пучдемон
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