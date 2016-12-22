Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,79 EUR Нал. 67,78 67,23 USD Бирж. 57,97 -0,09 EUR Бирж. 67,54 +0,13 USD ЦБ. 57,87 -0,21 EUR ЦБ. 67,22 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6118,99 -0,90 ММВБ 2065,25 -0,17% РТС 1124,05 +0,49% Brent 60,87 +0,61% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7487,81 -0,23%
Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией
Лента новостей
Вице-премьер Чечни рассказал об уходе тренера «Ахмата» в отставку 03:06, Общество Осмаев рассказал об обстоятельствах покушения под Киевом 02:44, Политика Ассанж обдумывал возможность получения убежища в посольстве России 02:22, Политика Волкер отверг участие ДНР и ЛНР в введении миротворцев в Донбасс 02:14, Политика Федерация назвала два варианта развития скандала с российскими лыжниками 01:40, Общество Путин повысил штрафы для водителей за отказ пропустить пешехода 01:35, Общество Российское оружие под прицелом: 10 вопросов о новых санкциях США 00:48, Экономика После приземления ракеты Falcon 9 произошло возгорание 00:43, Технологии и медиа МВД объявило план «Сирена» после ранения готовившего покушение на Путина 00:11, Политика АСВ получит долю в «ФК Открытие» в счет долга 00:00, Финансы Netflix после скандала заявил о завершении сериала «Карточный домик» 30 окт, 23:53, Общество СМИ узнали о планах Пучдемона сформировать «правительство в изгнании» 30 окт, 23:38, Политика Спецназ США захватил в Ливии организатора убийства американского посла 30 окт, 23:18, Политика Побег от независимости: как Каталония отказалась сопротивляться Мадриду 30 окт, 23:03, Политика «Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате 30 окт, 22:57, Технологии и медиа Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех 30 окт, 22:55, Общество Белый дом рассказал о роли Пападопулоса в избирательной кампании Трампа 30 окт, 22:52, Политика Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве. Фотогалерея 30 окт, 22:42, Фотогалерея  Минюст сообщил об отказе ЕСПЧ рассматривать 14 жалоб против России 30 окт, 22:42, Политика Под Киевом убили жену готовившего покушение на Путина россиянина 30 окт, 22:24, Общество Появилось видео испытаний седана проекта «Кортеж» 30 окт, 22:09, Технологии и медиа Два человека погибли в результате ДТП с фурой под Саратовом 30 окт, 22:06, Общество Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов 30 окт, 22:02, Общество Китай наш: как российские предприниматели пробиваются в Поднебесную 30 окт, 21:56, Свое дело Найдено тело члена экипажа упавшего в Норвегии российского вертолета Ми-8 30 окт, 21:53, Общество Бывшего главу предвыборного штаба Трампа отправили под домашний арест 30 окт, 21:48, Политика Заговор Манафорта: в чем обвиняют главу предвыборного штаба Трампа 30 окт, 21:43, Политика Какие изменения Дмитрий Медведев внес в правила дорожного движения 30 окт, 21:41, Общество
Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией
Политика, 03:28
0
Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией

Адвокат Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа, Кевин Даунинг, опроверг возможность того, что его клиент был связан с Россией, передает Reuters. Ранее Манафорт был отправлен судо под домашний арест.

«Я думаю, вы все увидели сегодня, что президент Дональд Трамп прав. Нет никаких доказательств того, что мистер Манафорт или предвыборная кампания Трампа были связаны с российским правительством», — заявил Даунинг.

Адвокат подчеркнул, что сотрудничество Манафорта правительством Украины периода правления Януковича было направлено на то, чтобы Киев сблизился с Россией и ЕС. При этом заниматься этим Манафорт прекратил задолго до начала его сотрудничества с будущим президентом США. «Все это закончилось в 2014 году, более чем за два года до того, как мистер Манафорт начал работать на штаб Трампа», — подчеркнул Даунинг.

Манафорт и и его бизнес-партнер Рик Гейтс, обвиняются в том, что с 2006 по 2015 год оказывали лоббистские услуги правительству Украины, не пройдя при этом необходимой регистрации. Для скрытия средств, получаемых от киевских властей периода Януковича, Манафорт и Гейтс создали сеть по отмыванию доходов. По решению суда, оба они были отправлены под домашний арест.

Заговор Манафорта: в чем обвиняют главу предвыборного штаба Трампа
Политика

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. По данным Politico, его отправили в отставку из-за недовольства семьи Трампа его связями с Россией и Украиной.

Теги: США , Пол Манафорт , Дональд Трамп
Главное
Ассанж обдумывал возможность получения убежища в посольстве России Политика
Материалы по теме
От диктаторов к президентам: чем известен экс-глава штаба Трампа Манафорт Политика
Манафорта обвинили в незаконном лоббировании интересов Януковича Политика
Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт явился в ФБР по требованию властей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку