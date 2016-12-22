Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией

Адвокат Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа, Кевин Даунинг, опроверг возможность того, что его клиент был связан с Россией, передает Reuters. Ранее Манафорт был отправлен судо под домашний арест.

«Я думаю, вы все увидели сегодня, что президент Дональд Трамп прав. Нет никаких доказательств того, что мистер Манафорт или предвыборная кампания Трампа были связаны с российским правительством», — заявил Даунинг.

Адвокат подчеркнул, что сотрудничество Манафорта правительством Украины периода правления Януковича было направлено на то, чтобы Киев сблизился с Россией и ЕС. При этом заниматься этим Манафорт прекратил задолго до начала его сотрудничества с будущим президентом США. «Все это закончилось в 2014 году, более чем за два года до того, как мистер Манафорт начал работать на штаб Трампа», — подчеркнул Даунинг.

Манафорт и и его бизнес-партнер Рик Гейтс, обвиняются в том, что с 2006 по 2015 год оказывали лоббистские услуги правительству Украины, не пройдя при этом необходимой регистрации. Для скрытия средств, получаемых от киевских властей периода Януковича, Манафорт и Гейтс создали сеть по отмыванию доходов. По решению суда, оба они были отправлены под домашний арест.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. По данным Politico, его отправили в отставку из-за недовольства семьи Трампа его связями с Россией и Украиной.