Адвокат Nemagia ответил на слова Путина о конфликте блогеров с Тиньковым

Адвокат Александр Зинуров, представляющий интересы ​ведущих канал Nemagia в YouTube Михаила Печерского и Алексея Псковитина, прокомментировал РБК заявление президента Владимира Путина о конфликте блогеров с основателем Тинькофф Банка Олегом Тиньковым.

«Конечно, всегда приятно, когда твое мнение сходится с мнением других высококлассных юристов. Владимир Владимирович — помимо того что наш президент и глава государства, еще и большой специалист в области права», — заявил юрист.

Вместе с тем Зинуров напомнил, что в России действует презумпция невиновности. «Мои подзащитные будут считаться виновными только по решению суда. Рано давать оценки, для начала нужно дождаться оценки органа дознания, и уже потом, если они усмотрят в этом деле признаки преступления, доказывать нашу невиновность в суде», — сообщил собеседник РБК.

Ранее 30 октября в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин назвал конфликт «безобразием». Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «Там частные дела какие-то, опергруппы приехали, правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то. Надо с этим разобраться, поскольку я не знаю сути дела, посмотрим обязательно», — заявил Путин.

В конце августа кемеровские блогеры Печерский и Псковитин опубликовали на своем канале в YouTube ролик о Тинькове и раскритиковали Тинькофф Банк. В ответ кредитная организация подала иск к блогерам о защите деловой репутации. Псковитин 13 сентября сообщил об обысках в своей квартире, а 18 сентября его вызвали на допрос к следователю в Москву. Тогда же Тиньков потребовал от блогеров 500 тыс. руб. за моральный вред.

Бизнесмен 22 сентября выпустил видеообращение, в котором пообещал отозвать иски, если Печерский и Псковитин извинятся перед его семьей. Через четыре дня официальный представитель Тинькова сообщил РБК, что бизнесмен отозвал иски против Nemagia.

По данным журнала Forbes, за время конфликта с блогерами состояние Тинькова увеличилось на $400 млн — до $2 млрд.