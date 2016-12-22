В Госдуме заявили о выполнении основных задач в Сирии

Российские военные почти выполнили основные задачи в Сирии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на встрече комитетов нижней палаты Казахстана и Государственной думы, передает «РИА Новости».



«Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей Сирийской Арабской Республики и «Исламское государство» (организация запрещена в России) прекратит свое существование как организованная военная структура», — сказал он.

В четверг, 26 октября, президент России Владимир Путин заявил, что от террористов освобождено 90% территории Сирии. За два дня до этого заявления российского лидера министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ИГ контролирует только 5% Сирийской Арабской Республики. По его словам, до того как Россия начала в Сирии военную операцию, террористы «Исламского государства» занимали 70% территории страны.



Глава Минобороны отметил, что с 2015 года в Сирии были освобождены 998 городов и территория площадью 503 тыс. кв. км. Он сообщил, что к режиму перемирия присоединились 2,5 тыс. населенных пунктов.​

