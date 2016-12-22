Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,31 57,95 EUR Нал. 67,94 67,36 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5681,82 -87,67 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу
Лента новостей
Польша заявила о желании вывезти из Франции памятник папе Иоанну Павлу II 17:37, Политика СМИ сообщили о сбившем велосипедистку под Иваново пьяном священнике 17:08, Общество В результате стрельбы в Харьковской области пострадали три человека 16:57, Общество СМИ узнали о задержании совладельца киносети «Люксор» за неуплату налогов 16:55, Бизнес Мэр Анкары подал в отставку по требованию Эрдогана 16:31, Политика В Новой Москве машина сбила шестилетнего ребенка 16:22, Общество «Зенит» отказался продать легионера турецкому клубу 16:12, Спорт В Петербурге открыли мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем 16:11, Общество Пучдемон проигнорировал указания Мадрида о сложении своих полномочий 15:55, Политика В Швеции неизвестные открыли огонь по дому офицера полиции 15:31, Общество Два человека пострадали при подрыве гранаты у кафе под Донецком 15:21, Общество Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс 15:00, Политика Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Израиль экстренно сел в Краснодаре 14:54, Общество В проекте поддержки ведущих вузов России «5–100» сохранил место 21 вуз 14:38, Общество В женском теннисе определилась первая ракетка мира по итогам года 14:20, Спорт При крушении вертолета в Афганистане погиб американский солдат 14:08, Политика Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях в ВСУ 14:01, Политика Власти Москвы рассказали о планах развития столичного метро 13:46, Общество Ургант в пародии на интервью Собчак Дудю назвал себя «кандидат-противень» 13:45, Общество В Москве предложили сделать скидку на штрафы за неоплату парковки 13:22, Общество Лидеру Каталонии Пучдемону пригрозили тюрьмой за неповиновение Мадриду 13:17, Политика Число раненых в ДТП со школьным автобусом в Коми возросло до 10 человек 13:00, Общество Патриарх Кирилл подсчитал мировую паству РПЦ 12:49, Общество Семь фактов: что раскрыли новые документы об убийстве Кеннеди 12:41, Политика  Жертвами ДТП с автобусом в Непале стали не менее 20 человек 12:38, Общество «Лаборатория Касперского» за 5 лет не смогла увеличить стоимость бизнеса 12:25, Технологии и медиа Канадские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при 12:23, Спорт Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции 12:17, Политика
Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу
Политика, 18:18
0
Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу

Президенту Бразилии Мишелю Темеру сделали операцию на предстательной железе. Об этом сообщили в Сирийско-ливанском госпитале в Сан-Паулу, передает Jornal do Brasil.

Как рассказали в больнице, президент выздоравливает и находится в терапевтическом отделении полуинтенсивной терапии. Издание отмечает, что президент был госпитализирован вечером в пятницу, 27 октября, с диагнозом доброкачественнаая гиперплазия простаты.

По данным Jornal do Brasil, о болезни президента стало известно в среду, 25 октября, во время голосования в парламенте по запросу Верховного суда о начале судебного процесса над бразильским лидером, который парламентарии отклонил. В этот же день Темер был госпитализирован с синдромами урологической обструкции.

Как отмечает издание Correio de Manha, после обследования президент был выписан, но затем, в пятницу, 27 октября, снова вернулся в больницу для проведения дополнительных процедур. В этот же день было принято решение о его госпитализации.

Некоторые из сторонников президента пошли в больницу, чтобы навестить его, но им не дали пройти к пациенту.

Сумерки кумиров: как в Бразилии преследуют президентов за коррупцию
Мнение

В конце июня генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано официально обвинил Темера в коррупции. Он направил в Федеральный верховный суд страны запрос о начале уголовного преследования бразильского президента и потребовал его отставки. Как полагает Жано, президент и его бывший советник Родригу Роша Лоурес «подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах». Прокурор заявил, что Темер виновен в «пассивной коррупции».

По версии Жано, с марта по апрель Темер получил через экс-советника взятку в размере $152 тыс. от главы инвестиционной компании J&F Investimentos S.A Жоэсли Мендонсы Батисты. В апреле Лоурес был задержан в ресторане в Сан-Паулу в момент получения денег. Темер все обвинения отвергает.

Теги: операция , Бразилия , Мишел Темер
Главное
Пучдемон проигнорировал указания Мадрида о сложении своих полномочий Политика
Материалы по теме
В парламенте Бразилии выступили против предъявления обвинений президенту Политика
Прокуратура Бразилии выступила за предъявление обвинений экс-президентам Политика
СМИ узнали о поддержке Volkswagen военной диктатуры в Бразилии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку