Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу

Президенту Бразилии Мишелю Темеру сделали операцию на предстательной железе. Об этом сообщили в Сирийско-ливанском госпитале в Сан-Паулу, передает Jornal do Brasil.

Как рассказали в больнице, президент выздоравливает и находится в терапевтическом отделении полуинтенсивной терапии. Издание отмечает, что президент был госпитализирован вечером в пятницу, 27 октября, с диагнозом доброкачественнаая гиперплазия простаты.

По данным Jornal do Brasil, о болезни президента стало известно в среду, 25 октября, во время голосования в парламенте по запросу Верховного суда о начале судебного процесса над бразильским лидером, который парламентарии отклонил. В этот же день Темер был госпитализирован с синдромами урологической обструкции.

Как отмечает издание Correio de Manha, после обследования президент был выписан, но затем, в пятницу, 27 октября, снова вернулся в больницу для проведения дополнительных процедур. В этот же день было принято решение о его госпитализации.

Некоторые из сторонников президента пошли в больницу, чтобы навестить его, но им не дали пройти к пациенту.

В конце июня генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано официально обвинил Темера в коррупции. Он направил в Федеральный верховный суд страны запрос о начале уголовного преследования бразильского президента и потребовал его отставки. Как полагает Жано, президент и его бывший советник Родригу Роша Лоурес «подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах». Прокурор заявил, что Темер виновен в «пассивной коррупции».

По версии Жано, с марта по апрель Темер получил через экс-советника взятку в размере $152 тыс. от главы инвестиционной компании J&F Investimentos S.A Жоэсли Мендонсы Батисты. В апреле Лоурес был задержан в ресторане в Сан-Паулу в момент получения денег. Темер все обвинения отвергает.