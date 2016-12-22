Адвокат заявила об исчезновении Малобродского из «Матросской Тишины»

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, обвиняемый в мошенничестве по делу «Седьмой студии», пропал из СИЗО. Об этом РБК сообщила его адвокат Ксения Карпинская.

«Где он — неизвестно пока, но в СИЗО 99/1 [«Матросская Тишина»] ​его нет», — сказала она.

Как сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН в ответ на запрос, согласно п. 12 с. 108 УПК РФ (заключение под стражу) родственников «незамедлительно» уведомляют об изменении места содержания под стражей обвиняемых.

Малобродского обвиняют в хищении 68 млн руб., выделенных Минкультуры «Седьмой студии» на проект «Платформа», когда он занимал в учреждении должность генерального продюсера.

17 октября Басманный суд Москвы продлил меру пресечения обвиняемому по «делу «Седьмой студии» режиссеру Кириллу Серебренникову. Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский остался под стражей, остальные — под домашним арестом. Помимо Малобродского по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева.