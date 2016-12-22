Кремль не стал связывать тренировки ядерных сил России с событиями в мире

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ядерные испытания России являются регулярным и «ритмичным» процессом. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.
«Испытание ядерной триады является регулярным процессом, не связано с какими-то международными событиями», — сказал пресс-секретарь. Песков добавил, что учения не влияют на международную напряженность, проходят «в строгом соответствии» с общепринятыми нормами и с «необходимыми уведомлениями».
Президент Владимир Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях Минобороны 26 октября. В ходе тренировки, как рассказывал Дмитрий Песков, отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин и дальней авиации.
Ранее Минобороны отчиталось об успешно проведенных учениях, в которых были задействованы Стратегические ядерные силы России. Отмечалось, что четыре баллистические ракеты поразили учебные цели на военных полигонах на территории России.