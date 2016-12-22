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Дуров заявил о «беспрецедентности» штрафа Telegram в России
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Дуров заявил о «беспрецедентности» штрафа Telegram в России
Технологии и медиа, 08:53
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Дуров заявил о «беспрецедентности» штрафа Telegram в России

Несмотря на то, что «весомая доля аудитории» Telegram приходится на более консервативные страны, за непредоставление ключей шифрования сообщений разработчиков менеджера оштрафовали только в России, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Это единственный подобный прецедент за 4 года работы Telegram на глобальном рынке», — заметил он.

Дуров также ответил на слова советник президента по интернету Германа Клименко, который заявил, что Telegram «игнорирует запросы от российских государственных органов», но сотрудничает с иностранными.

Ранее Климено, комментируя штраф Telegram, говорил РБК, что ​«как и ожидалось», основатель мессенджера «проигнорировал решения российских регуляторов и судов».

«Уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах», — заявил Дуров. По его словам, ни в одной стране руководители мессенджера не выдают личные данные пользователей госорганам. В то же время Telegram во всем мире «обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. д.»

Мещанский суд Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. за отказ от исполнения запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Дуров заявил, что требования ФСБ «не реализуемы технически», а также нарушают конституционное право граждан России на тайну переписки. Для защиты интересов Telegram Messenger LLP в суде он нанял юристов организации «Агора». Накануне, 26 октября, адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев подал жалобу в Мещанский суд на постановление об административном правонарушении компании и штрафе в размере 800 тыс. руб.

Теги: Павел Дуров , Telegram
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