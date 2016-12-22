Навальный объяснил отсутствие подробных комментариев по выдвижению Собчак

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что не собирается подробно комментировать действия телеведущей Ксении Собчак по выдвижению и участию в выборах президента России, так как этого от него «ждут в Кремле». Об этом политик сообщил в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

По его мнению, «главный комментарий» относительно Собчак состоит в том, что, согласно российскому законодательству, «она имеет полное право на них [выборы президента в 2018 году] идти», так как достигла нужного возраста «и не находится в местах лишения свободы». Навальный добавил, что хотел был ограничиться «этой конструкцией». «От меня хотят, чтобы я это бесконечно обсуждал, чтобы я спорил, были бы какие-то воззвания, ответные воззвания, какая-то критика, другая критика, вызов на дебаты, конечно, все остальное. Этого очень ждут от меня очень сильно люди в Кремле, и я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им никакого удовольствия», — объяснил свою позицию.

Навальный добавил, что, «пока сидел в камере», прочитал письмо о выдвижении Собчак в газете «Ведомости». «Там моя фамилия упоминается четыре раза, а фамилия Путина упоминается один раз. Это довольно интересно. Но я не смогу оплатить ей тем же самым», — поделился он.

По его мнению, «есть и другие кандидаты», среди которых он назвал Геннадия Зюганова, Григория Явлинского и других. Навальный заключил, что «не для того создавал эту политическую структуру, чтобы заниматься всякими медийными штуками и переругиваниями». «Меня на этих выборах волнует только один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Он мой противник», — заключил он.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября заявила о намерении участвовать в качестве кандидата на выборах президента России. По ее словам, таким образом она является кандидатом «против всех». Алексей Навальный после того, как был выпущен из-под административного ареста 22 октября сначала отказался комментировать заявление Собчак, однако затем отметил, что она имеет право выдвигаться в качестве кандидата на выборах главы государства.