В РАМТе рассказали о влиянии задержания Апфельбаум на работу театра

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) прокомментировали задержание его директора Софии Апфельбаум. Как сообщил РБК замглавы театра Карп Мясников, театр работает в штатном режиме.
«Театр работает и будет работать в своем режиме, все абсолютно нормально», — пояснил Мясников. По его словам, задержание Апфельбаум «абсолютно никак не скажется» на работе учреждения.
Сотрудники Следственного комитета задержали директора Российского академического молодежного театра в четверг, 26 октября. По версии Следственного комитета, она причастна к хищению бюджетных денежных средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа».
Как пояснили в СК, занимавшая тогда пост директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, Апфельбаум вступила в сговор с худруком «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, подписала соглашения о предоставлении студии госсубсидий в сумме свыше 214 млн руб., а также согласовала документацию с завышенными сведениями о стоимости проводимых мероприятий.
«Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-разыскной деятельности», — подчеркивалось в заявлении СК.
Сам Серебренников, который, по версии следствия, распределял похищенные деньги между другими участниками махинаций, находится под домашним арестом, который решением суда был продлен до 19 января. 23 октября защита Серебренникова обжаловала в Басманном суде его домашний арест.