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Курды заявили о новом наступлении армии Ирака на Мосул
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Курды заявили о новом наступлении армии Ирака на Мосул
Политика, 15:41
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Курды заявили о новом наступлении армии Ирака на Мосул

Совет безопасности Иракского Курдистана (автономия на территории Ирака) заявил в Twitter, что курдские вооруженные формирования пешмерга отбили наступления армии Ирака на северо-западе Мосула. Наступления продолжились несмотря на то, что курды предложили заморозить результаты своего референдума.

«Армия пешмерга отразила атаки, уничтожив три танка, пять американских Humvee [внедорожников] и один Badger [боевая машина пехоты]», — сказано в сообщении. Курды также сообщили, что армия Багдада продолжает использовать тяжелую артиллерию, а также американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

«Это вопиющее нарушение Конституции Ирака, которая запрещает использование армии для урегулирования политических споров», — заявил СБ Курдистана.

Ранее правительство курдской автономии сообщило, что готово пойти на уступки перед Багдадом и заморозить результаты референдума о независимости, чтобы остановить «кровопролитные столкновения». В распространенном обращении правительства автономии говорилось о необходимости прекращения огня в регионе. Кроме того, Курдистан призвал «к открытому диалогу между Эрбилем (столица автономии. — РБК) и Багдадом на основе Конституции страны».

Позднее 26 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад готов лишь на заморозку результатов референдума.

​Наступления правительства Ирака на территорию Курдистана начались 16 октября. Такое решение Багдад принял после отказа Эрбиля в качестве альтернативы провозглашения самостоятельности ввести совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства.

Теги: Ирак , Мосул , Иракский Курдистан
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