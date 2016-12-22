Золотов сообщил о проблемах с женой у расстрелявшего сослуживцев в Чечне

Директор Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета Федерации 25 октября заявил, что командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части № 6791, старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял сослуживцев из-за его проблем с женой. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Там нет никакого терроризма, никакого экстремизма. Обыкновенная бытовая тема. Данный товарищ ушел в бытовую плоскость, вопрос с жильем не был решен, проблемы с женой были. Его жену просто-напросто убрали из части. Это вызвали эмоциональный всплеск, он и так был раздражен», — сообщил Золотов. По его словам, трагедия произошла из-за недоработки командующего округом и заверил, что Росгвардия контролирует расследование этого случая.
Инцидент произошел 23 октября в 16:20 мск в станице Шелковская в Чечне. По версии следствия, Гаджиев взял АК-74 в комнате для хранения оружия и расстрелял командира роты, капитана Илью Баныкина и дежурного по роте, старшего сержанта Арсена Байгазиева.
Затем он вышел из комнаты и застрелил старшего сержанта Ильяса Гарачиева. На плацу старший лейтенант открыл беспорядочный огонь и убил механика-водителя, сержанта Хайрутдина Агамагомедова. По данным источников «Коммерсанта», Гаджиев расстрелял сослуживцев, узнав, что его уволили по решению командования. Нападавший был убит ответным огнем военнослужащих.
По факту расстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Мотивы преступления устанавливаются.