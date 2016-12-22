СБУ отчиталась о борьбе с поразившим киевское метро компьютерным вирусом

Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось остановить распространение вируса, атакам которого 24 октября подверглись государственные учреждения, говорится в сообщении ведомства на сайте. Ранее хакерам удалось нарушить нормальную работу Киевского метрополитена и одесского аэропорта.

Согласно сообщению ведомства, сотрудники СБУ «оперативно проанализировали и блокировали новые случаи поражения компьютеров» на Украине. По данным украинской спецслужбы, распространение вируса проходило с помощью фишинговых писем, которые хакеры отправляли под видом сообщений от техподдержки Microsoft. «Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет», — подчеркнули в СБУ.

Департамент киберполиции Украины ранее сообщил, что нет оснований говорить о масштабной атаке хакеров, передает «112 Украина». Официальный представитель СБУ до этого также заявлял, что сообщения о массовой атаке могут оказаться «просто паникой».

Вирус, распространяемый хакерами, 24 октября поразил международный аэропорт Одессы. Пресс-служба аэропорта опубликовала сообщение, в котором приносила извинения за увеличенное время ожидания для пассажиров. В то же время РБК в аэропорту сообщили, что атака не повлияла на график вылета и приема самолетов, вирус лишь заблокировал доступ в интернет.

Также хакеры атаковали киевское метро. Из-за вируса пассажиры подземки на некоторое время лишились возможности расплачиваться бесконтактными банковскими карточками и с помощью сервиса MasterPass. Нарушения наблюдались и в работе сайтов Минздрава и Министерства инфраструктуры Украины.

Во вторник, 24 октября, из-за вируса Bad Rabbit была нарушена также работа нескольких российских СМИ. Атакам подверглись агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». В «Интерфаксе» вирус заблокировал компьютеры сотрудников и потребовал выкуп в 0,05 биткоинов (более 16 тыс. руб. по курсу на 24 октября).

В «Лаборатории Касперского» происходящее назвали целенаправленной атакой на корпоративные сети. Методы, которые использовали хакеры, специалисты сравнили с теми, которые применялись при массовой атаке вирусом Petya (ExPetr) в июне 2017 года.