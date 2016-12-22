Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки в законодательство, регулирующие размещение криптовалют, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Также предстоит определить статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а том числе «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт». При этом кабмину необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации».

Кроме того, должны быть установлены требования к организации и производству, основанному на принципах криптографии в среде распределенных реестров («майнинг»). В частности, правительству и ЦБ необходимо будет прописать порядок налогообложения и регистрацию соответствующих хозяйствующих субъектов. Данные поправки должны быть внесены в законодательство до 1 июля 2018 года.

До 20 декабря 2017 года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка («сэндбокс») для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг.​

Ранее в октябре Путин утверждал, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать при их регулировании. «В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — пояснил президент.

Ранее в том же месяце он поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют.

4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила, что направит в конце месяца в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. В конце сентября в Думе заявили о том, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября.



Тем не менее в конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.