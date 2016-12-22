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В парке «Зарядье» назвали стоимость парковки
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В парке «Зарядье» назвали стоимость парковки
Общество, 12:54
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В парке «Зарядье» назвали стоимость парковки

Тариф подземной парковки в московском парке «Зарядье» составит 250 руб. в час, говорится в сообщении на официальном сайте парка.

Как следует из сообщения, для оплаты парковки установят специальные терминалы. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп парковка будет бесплатной. Заехать на парковку можно будет с Москворецкой улицы, а выехать на Китайгородский проезд. Вместимость парковки составит 430 автомобилей.

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Количество свободных мест и их расположение будет отображаться на табло на въезде. Парковка будет работать с 14:00 до 0:00 в понедельник и с 10:00 до полуночи в остальные дни. Как говорится в сообщении, парковку будут охранять сотрудники Росгвардии.

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Выходы с парковки ведут к северному ландшафту, Большому и Малому Амфитеатрам, кафе и «Заповедному посольству».

В сообщении подчеркивается, что наличие подземной парковки — преимущество парка, а гостям «Зарядья» не нужно будет «искать места для парковки поблизости». «Зимой посетителям не придется тратить время и расчищать свои машины от снега, а летом — искать для них место в тени», — приводятся в сообщении слова директора парка «Зарядье» Павла Трехлеба.

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Парк «Зарядье» был открыт 9 сентября, в день 870-летия Москвы. На церемонии присутствовали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Парк, построенный на месте окончательно демонтированной в 2015 году гостиницы «Россия», разделен на четыре ландшафтных зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Общая площадь парка — 10,2 га. Окончательную стоимость строительства «Зарядья» мэрия Москвы оценила в 14 млрд руб. — почти в три раза больше изначально запланированной суммы (5,08 млрд руб.).

В начале октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в ходе строительства парка на 43,4 млн руб.

Теги: стоимость , парковка , «Зарядье»
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