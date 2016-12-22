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«Лаборатория Касперского» пообещала раскрыть исходный код своих программ
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«Лаборатория Касперского» пообещала раскрыть исходный код своих программ
Технологии и медиа, 12:18
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«Лаборатория Касперского» пообещала раскрыть исходный код своих программ
«Лаборатория Касперского» рассчитывает развеять подозрения властей США в наличии «шпионских» закладок в своем софте. Компания намерена раскрыть исходный код своего программного обеспечения независимым экспертам

«Лаборатория Касперского» запустила глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), цель который — вовлечь экспертное сообщество в области кибербезопасности в проверку целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций компании. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В рамках этой инициативы «Лаборатория Касперского» также намерена предоставить для анализа независимым экспертам исходный код своих продуктов, с последующим аналогичным анализом программных обновлений и правил распознавания угроз. Это произойдет до конца первого квартала 2018 года. Таким образом компания рассчитывает «подтвердить прозрачность своей деятельности, которая прежде всего направлена на защиту пользователей от любых киберугроз, независимо от их происхождения или цели», отмечается в ее сообщении. «Лаборатория Касперского» никогда не считала доверие своих пользователей и партнеров чем-то само собой разумеющимся — именно поэтому на протяжении всех 20 лет своей истории компания придерживается принципов прозрачности ведения бизнеса и информационной открытости. И запускаемая инициатива — очередное тому подтверждение», — говорится в нем.

Помимо независимого анализа исходного кода, компания также намерена совместно с независимыми экспертами разработать дополнительные механизмы контроля процесса обработки данных, открыть три Центра прозрачности (Transparency Centers) по всему миру с целью решения любых вопросов в сфере кибербезопасности совместно с клиентами, партнерами и государственными органами и предпринять ряд других мер. Первый центр планируется открыть в 2018 году; к 2020 году центры прозрачности должны появиться в Азии, Европе и США.

«Лаборатория Касперского» обещает увеличить до $100 тыс. (сейчас составляет $5 тыс.) вознаграждение сторонним экспертам за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей в программном обеспечении компании.

«Балканизация Интернета сыграет на руку только киберпреступникам. Недостаток сотрудничества между странами лишь поможет плохим парням в их вредоносных операциях. В такой ситуации и взаимодействие частного сектора с государственными органами в области безопасности нормально не работает. Интернет был задуман для объединения людей и обмена знаниями. Кибербезопасность не знает границ, и любые попытки поделить киберпространство, исходя из географических территорий, контрпродуктивны. Им надо положить конец. Мы должны восстановить доверие в отношениях между компаниями, правительствами и гражданами», — приводятся слова гендиректора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского в сообщении.

В июне комитет по вооруженным силам сената США предложил законодательно запретить национальному Министерству обороны использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» под предлогом связей между компанией и Кремлем. Власти подчеркнули, что обеспокоены связями между некоторыми представителями «Лаборатории Касперского», российской разведкой и другими госорганами России. Об угрозе программ «Касперского» национальной безопасности США говорила также сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин. В середине июля Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. Министерство внутренней безопасности США к 13 декабря обязало все госучреждения отказаться от использования антивирусов «Лаборатории Касперского» и заменить их на другой софт.

В «Лаборатории Касперского» назвали заявления властей США о связях компании с Кремлем «необоснованными» и отвергли сотрудничество с какими бы то ни было государствами для кибершпионажа.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: США , «Лаборатория Касперского» , антивирус , исходный код
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