В Ростове-на-Дону погорельцам не разрешили застраивать сгоревшие участки

В Ростове-на-Дону власти заявили, что если пострадавший от пожара дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, отойдет в добровольно-принудительном порядке в муниципальную собственность. Об этом рассказал мэр города Виталий Кушнарев, пишет 161.ru.

Строить новые дома на таких участках городские власти не разрешили, так как «территория не предполагает застройки». Определять состояние домов на возможность восстановления начала спецкомиссия.​ При этом одна из пострадавших пожаловалась изданию, что ее дом при пожаре «практически не пострадал», но экспертная комиссия приняла решение изъять собственность.

По данным администрации, пострадавшие получат компенсацию. При этом некоторые погорельцы рассказали изданию, что установленная экспертами сумма не соответствует реальной цене сгоревшего дома.

Кроме того, власти заявили, что жилищные сертификаты, по которым положена компенсация, будут выдаваться по социальной норме. По ней на каждого человека полагается 33 кв. м, поэтому​ если в сгоревшем доме был прописан один человек, то он получит сертификат в соответствие с этой нормой.​

Выдавать субсидии на получение жилья начнут с декабря. При этом на помощь смогут рассчитывать только те граждане, у которых нет другого жилья.

В конце августа в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Возгорание произошло в частном секторе, пламя охватило сразу десять домов, а позднее перекинулось и на соседние постройки. В результате практически полностью сгорело около 120 жилых домов, пострадали 127 человек.