В комиссии при президенте объяснили снижение числа нелегалов в России

Снижение числа нелегальных мигрантов в России, о котором ранее сообщило МВД, связано с уменьшением общего числа переезжающих в Россию иностранцев, включая тех, кто приезжает, чтобы найти работу. Об этом РБК рассказал председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по международным отношениям при президенте России Асламбек Паскевич.

Среди других причин снижения числа нелегальных иностранных рабочих в России он назвал кризис, сокращение реального уровня зарплаты и упорядочивание системы прохождения тестирований и медобследований. «В начале работы миграционных центров был большой наплыв иностранных рабочих, которых необходимо было зарегистрировать. Мигранты не укладывались в сроки и невольно становились нелегалами», — объяснил он.



Паскевич отметил, что нелегалов выгодно нанимать крупным работодателям, которым таким образом удается значительно сэкономить, избегая уплаты налогов. В то же время они обладают необходимым ресурсом для того, чтобы утаить нелегальную рабочую силу.

«Малый бизнес, напротив, категорически отказывается от привлечения мигрантов, потому что 800 тыс. руб. штрафа за одного неоформленного иностранного рабочего для них неподъемная сумма», — разъяснил эксперт.

О снижении числа нелегальных мигрантов в России сообщил заместитель главы МВД России Александр Горовой. По его словам, сейчас в стране находится 2,6 млн ​нелегалов, еще 2 млн иностранцев запретили въезжать в Россию.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила доклад в мае текущего года, в котором говорилось, что на территории страны находятся ​8–10 млн нелегалов. По ее данным, в России на постоянной основе более 90 суток находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, из которых 81,4% — это граждане стран СНГ.