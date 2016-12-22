Ликсутов рассказал о снижении стоимости поездок на такси в Москве

Средний чек за поездку на такси в Москве снизился на 3% в период с июля по октябрь. Об этом глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал «РИА Новости».
«С июля по октябрь средняя стоимость поездки на такси в Москве составила 460 руб., во втором квартале она была чуть больше 470 руб.», — пояснил Ликсутов. По его словам, стоимость снизилась в основном за счет увеличения количества коротких поездок, согласно данным агрегаторов и операторов столичных такси (Gett, «Яндекс.Такси», «Везет», Uber и других).
Ранее глава департамента отмечал рост популярности услуги в Москве и увеличение столичного парка такси. Ликсутов подчеркивал, что такая тенденция — следствие пользования личным транспортом москвичами лишь 7% времени в течение года. «В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Ну, допустим, месяц. Остальное — 11 месяцев — машина у вас стоит, теряет деньги», — пояснял заммэра.
В 2017 году дептранспорта ожидает до 20 тыс. новых автомобилей в таксопарках. На начало года, по словам заммэра, в среднем в день совершалось 600 тыс. поездок, на начало сентября — 715 тыс. поездок в сутки.
По данным департамента транспорта Москвы, в 2016 году суточное количество клиентов такси превысило 582 тыс. человек, это в 2,2 раза больше, чем в 2015 году, когда этот показатель составлял 260 тыс. человек. Общий пассажиропоток в такси в 2016 году составил 212 млн человек.