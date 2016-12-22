«Роснефть» объявила о начале нового проекта в Иракском Курдистане

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана объявили о начале реализации проекта на территории региона, говорится в пресс-релизе компании. Российские нефтяники вместе с курдскими партнерами займутся развитием нефтяной инфраструктуры.

О начале проекта было объявлено на X Евразийском экономическом форуме в Вероне. «Роснефть» будет вместе с курдской KAR Group заниматься эксплуатацией нефтепровода. По нему курдская нефть будет направляться в Европу, в том числе и на перерабатывающие заводы «Роснефти» в Германии.

Планируется, что доля российской компании в проекте составит 60%. оставшаяся доля останется за KAR Group, которая является текущим оператором нефтепровода.

Сделку прокомментировал глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей Компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии», — заявил он.

Ранее «Роснефть» договорилась о сотрудничестве с Иракским Курдистаном в сфере добычи нефти. Начало геологических разведочных работ намечено на начало 2018 года, а старт добычи — на 2021 год. Запасы нефти на месторождениях, эксплуатацией которых займется российская компания, оцениваются в 670 млн баррелей.

До этого в сентябре стало известно о заинтересованности «Роснефти» в постройке газопровода в Иракском Курдистане. Соглашение по проекту может быть подписано до конца 2017 года.

В Багдаде 19 октября назвали незаконными все соглашения, которые «Роснефть» заключила с иракскими курдами. Заключение иностранными компаниями договоров о разработке нефтяных месторождений в регионе власти Ирака назвали «грубым вмешательством во внутренние дела» и пообещали оспорить их в суде.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона. Более 90% его участников выступили за создание отдельного государства. Результаты референдума не признали центральные власти в Багдаде. 16 октября иракская армия начала наступление на позиции курдов в спорных районах. Иракцам удалось поставить под контроль город Киркук и прилегающие к нему нефтяные месторождения.